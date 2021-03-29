الرميح: «سالك» محفظة استثمارية مستدامة في الأمن الغذائي

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وأوضح الرميح أن عملية النقل تأتي في إطار تمكين شركة «سالك» من تحقيق الأدوار المأمول منها والارتقاء بالقطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من الميز النسبية للمملكة، وكذلك توحيد الاستثمارات المحلية المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة بوصفها محفظة استثمارية ومستدامة وكيانا قادرا على الإسهام الفعال في المجال الزراعي والغذائي محليا وعالميا، حيث تهدف استراتيجيتها إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وعالميا لإيجاد سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية عدة، من خلال الاستحواذ الكامل أو إنشاء مشاريع جديدة أو الانضمام إلى مشاريع وأعمال قائمة.
وأفاد بأن العمل المؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي - بدعم سخي من القيادة الرشيدة - أسهم في مقاومة جائحة كورونا وكشف مدى أهمية التكامل الاستراتيجي بين القطاعات ذات العلاقة بالشأن الزراعي والغذائي، حيث استطاعت «سالك» خلال الجائحة أن تسهم من خلال استثماراتها الخارجية بتوريد عدد من السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها في السوق المحلي.
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