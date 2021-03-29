شكرا لقرائتكم خبر الرميح: «سالك» محفظة استثمارية مستدامة في الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المهندس سليمان الرميح، أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة نقل حصصه في كل من شركات «المراعي ونادك والأسماك» إلى محفظة شركة «سالك»، سوف يعزز من دورها كذراع استثماري للصندوق في قطاع الأغذية والقطاع الزراعي، ويحقق التكامل مع منظومة شركات محفظة الصندوق.

وأوضح الرميح أن عملية النقل تأتي في إطار تمكين شركة «سالك» من تحقيق الأدوار المأمول منها والارتقاء بالقطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من الميز النسبية للمملكة، وكذلك توحيد الاستثمارات المحلية المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة بوصفها محفظة استثمارية ومستدامة وكيانا قادرا على الإسهام الفعال في المجال الزراعي والغذائي محليا وعالميا، حيث تهدف استراتيجيتها إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة وعالميا لإيجاد سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية عدة، من خلال الاستحواذ الكامل أو إنشاء مشاريع جديدة أو الانضمام إلى مشاريع وأعمال قائمة.

وأفاد بأن العمل المؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي - بدعم سخي من القيادة الرشيدة - أسهم في مقاومة جائحة كورونا وكشف مدى أهمية التكامل الاستراتيجي بين القطاعات ذات العلاقة بالشأن الزراعي والغذائي، حيث استطاعت «سالك» خلال الجائحة أن تسهم من خلال استثماراتها الخارجية بتوريد عدد من السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها في السوق المحلي.