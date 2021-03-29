شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تحذر من متجر الكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزارة التجارة تحذيرها للمستهلكين من التسوق من المتاجر الالكترونية الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، موضحة أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى مجموعة من المواقع الالكترونية تعود للمتجر الصيني المخالف «الذي حجب في وقت سابق بالإضافة إلى 184 رابطا لمواقع بمسميات مختلفة».

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تتبع هذه الروابط وحجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك، حيث تستغل هذه الروابط منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف السوق السعودي للإعلان والترويج للبضائع الرديئة والعروض الوهمية، مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال، وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة من خلال عرض صور مضللة.

وحددت الوزارة 10 سمات مشتركة للمواقع التي حجبت، من بينها استخدام عناوين عشوائية للمواقع الالكترونية وعدم وجود معلومات عن المنشأة، عنوانها، أرقام التواصل وإتاحة التواصل مع المتسوقين فقط عبر البريد الالكتروني وإعلانات مكثفة عبر التواصل الاجتماعي «تويتر، سناب شات، تيك توك» واستخدام اللغة العربية وعملة الريال السعودي وتصميم متشابه لمواقع المتاجر الالكترونية والصور المعروضة لا تطابق المنتجات الحقيقية.

وأعلنت وزارة التجارة في 3 مارس الحالي رصد متجر الكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، وحجبت بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعا الكترونيا بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد الكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وأوضحت حينها أن المتجر الالكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع الكتروني واحد، وفور حجبه أنشأ 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، لينشئ بعد ذلك 184 موقعا بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن المتجر المذكور يعرض من خلال روابطه المتعددة أصنافا من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الالكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

10 سمات مشتركة للمواقع المحجوبة:

