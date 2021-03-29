شكرا لقرائتكم خبر إعفاء من أجور تخزين حاويات المسافنة 60 يوما في ميناء جدة للسفن العالقة جنوب قناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس، مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، في حال تحول هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وإنزال حاوياتها بالميناء.

ويتمثل هذا الدعم بزيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة لتصبح 60 يوما بدلا من 30 يوما لمدة 3 أشهر وذلك ابتداء من 27/3/2021، بما يسهم في دعم القطاع اللوجستي العالمي وتسيير حركة التجارة البحرية.

وتأتي هذه المبادرة؛ تأكيدا على مساهمة المملكة في تخفيف الأثر بعد تحرك السفينة التابعة للخط الملاحي العالمي «إيفرجرين»، ومساعدة سلاسل الإمداد والنقل العالمي، بالإضافة إلى زيادة مكانة الموانئ السعودية في سرعة التكيف مع متغيرات سوق النقل العالمي وتحدياته.

كما تأتي كذلك تأكيدا للقدرات والإمكانات المتطورة، والطاقات الاستيعابية الضخمة التي يتمتع بها ميناء جدة الإسلامي القادرة على استيعاب كمية الحاويات التقديرية على تلك السفن دون التأثير على العمليات التشغيلية للميناء.

ويحتل ميناء جدة الإسلامي المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري البحري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، ودول القرن الأفريقي عبر 62 رصيفا مزودا بأحدث التجهيزات والتقنيات وفقا للمواصفات الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.

وأعلنت هيئة قناة السويس أمس الاثنين نجاح جهود تحريك السفينة البنمية الجانحة بالقناة.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، بثًا مباشرًا لتحريك السفينة البنمية الجانحة بالقناة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن في وقت سابق أمس بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفن» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 م بدلا من 4 م.

وأكد أنه ستستأنف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.