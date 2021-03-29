شكرا لقرائتكم خبر عن قصة جنوح السفينة EVER GIVEN منذ البدء وحتى عودة الملاحة فى قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أزمة سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين" " EVER GIVEN " التى علقت عدة أيام بالممر الملاحي لقناة السويس نهاية سعيدة، بعد الإعلان عن نجاح تعويمها وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى، ويقدم ”الخليج 365”، تطور الأزمة منذ البدء وحتى عودة الملاحة بقناة السويس فى النقاط التالية:

1- شهد يوم الثلاثاء الماضي جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بالممر الملاحي لقناة السويس.

2- بلغ عدد السفن الواقفة في وضع الانتظار الثلاثاء 321 سفينة

3- الأربعاء الماضي بدأت أعمال التكريك وبلغت نتائج الأعمال بواسطة الكراكة مشهور 27 ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى 18 مترا.

4- الخميس الماضي، تم زيادة عدد القاطرات العاملة في موقع السفينة من 8 قاطرات وأصبح الإجمالى 9 قاطرات، لسرعة إنقاذ السفينة"

5- مساء الجمعة بدأت مناورات القطر للسفينة الجانحة، من خلال 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

6- يوم السبت تم استئناف العمل بموقع جنوح سفينة "إيفر جيفن" بالتزامن مع المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع

7- يوم الأحد أعلنت هيئة قناة السويس أن قاطرتين جديدتين انضمتا إلى جهود إعادة تعويم السفينة، بينما تواصلت أعمال إزالة الرمال المحيطة بمقدمتها ومحاولات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر.

8- فجر الاثنين بدأت مناورات الشد التي تهدف لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة.

9- صباح اليوم الاثنين أعلن الفريق أسامة ربيع بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار".

10 - فى الساعة الثالثة عصرا بدأت عملية تحريك السفينة البنمية باتجاه البحيرات المرة وعودة الملاحة بعدها فى قناة السويس