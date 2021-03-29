شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد فتوح: إنجاز مشروعات "حياة كريمة" فى الصعيد خلال سنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى لشركة المساهمة العامة العبد، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن من أبرز مزايا مبادرة حياة كريمة، أنها مفيدة للناس فى القرى التى كانت تعانى لسنوات، حيث ستوفر لهم المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مياه نظيفة وصرف ومرافق وكهرباء وطرق وحدات صحية ومدارس وبنية أساسية وكل الخدمات أيضا وكانت القرى محرومة منها.

وأضاف المهندس سعيد فتوح لـ" الخليج 365" إننا نعمل فى العديد من المشروعات فى محافظات الصعيد بداية من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان بتكاليف تصل لحوالى 2.4 مليار جنيه.

وحول وقت إنجاز تلك المشروعات كشف أنه من المتوقع التنفيذ والإنجاز خلال سنة واحدة وفقا التوجيهات ولا سيما أنه يتم متابعتها يوميا، من الحكومة ومن الوزارة والشركة القابة للتشييد والتعمير، لافتا أن الشركة القابضة شكلت وحدة متابعة للشركات التى تعمل فى المبادرة 5 شركات مقاولات بعد الدمج وشركة كهرباء لسرعة تنفيذ المشروعات وبالتالى كل الشركات تنفذ مشروعاتها وفقا للجدول الزمنى المخطط لها.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 51 مركزا ومدينة بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بأكثر من 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع، ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها نحو 4741 قرية وتوابعها نحو 30888.