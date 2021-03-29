شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط و"برنت" يتجه مجدداً نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل متابعة الأسواق لتداعيات فيروس "كورونا" بالإضافة إلى ترقب الأسواق لإعادة حركة الملاحة في قناة السويس.



وأعلنت السلطات المصرية اليوم إعادة تعويم سفينة "إيفر جيفن" التابعة لشركة الملاحة "إيفر جرين" بعد أيام من جنوحها بقناة السويس، وأكدت على أن حركة الملاحة في القناة سوف تعود خلال ساعات.



من جانبها، توقعت شركة "ميرسك" للشحن استمرار تداعيات تعطل الملاحة في قناة السويس لأشهر على حركة سلاسل التوريدات العالمية.



وفي سياق منفصل، لا تزال جهود الدول والحكومات مستمرة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من اللقاحات المضادرة للفيروس التاجي.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار على نحو سلبي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش عند 60.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 64.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.