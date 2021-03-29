شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع تراجع شهية المخاطرة بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة ومتابعة تداعيات جائحة "كورونا".



وتباين أداء النفط (السلعة الرئيسية للصادرات الكندية) عقب إعلان السلطات المصرية اليوم إعادة تعويم سفينة "إيفر جيفن" التابعة لشركة الملاحة "إيفر جرين" بعد أيام من جنوحها بقناة السويس، وأكدت على أن حركة الملاحة في القناة سوف تعود خلال ساعات.



من جانبها، توقعت شركة "ميرسك" للشحن استمرار تداعيات تعطل الملاحة في قناة السويس لأشهر على حركة سلاسل التوريدات العالمية.



وفي سياق منفصل، تتواصل الجهود الرامية إلى السيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق خاصة في بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، كما كشفت ألمانيا عن أنها على أعتاب الموجة الثالثة للجائحة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7935، وسجل أعلى سعر عند 0.7954 وأقل سعر عند 0.7929.