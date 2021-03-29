شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأبحاث والتسويق" تتراجع 0.2% في 2020 لارتفاع المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 0.203% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 245.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 146.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 371.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 331.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة الانخفاض الطفيف في الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفع مصروف الزكاة وخسائر الانخفاض في الأصول غير الملموسة.

وانخفضت المبيعات إلى 2.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 216.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.