شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المصافي" تبحث توزيع 75 هللة للسهم في 21 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة المصافي العربية السعودية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 11.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 15 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن العام الحالي من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "شركة مستثمر فيها" بمبلغ 15.2 مليون ريال مقارنةً بأرباح العام 2020 بمبلغ 22.8 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 16.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 21 مليون ريال خلال العام 2019.