شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "هرفي للأغذية" تبحث توزيعات بقيمة 64.7 مليون ريال في 25 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة هرفي للأغذية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 25 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 64.7 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 64.7 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن هرفي كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 53.6 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 196.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت هرفي انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 16.6% بسبب القرارات الصادرة بالربع الثاني من عام 2020 من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع ، وكذلك زيادة المصاريف العمومية والإدارية.