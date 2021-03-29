شكرا لقرائتكم خبر عن "نماء للكيماويات" تتكبد خسائر بـ 45.2 مليون ريال خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 38.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الركود الاقتصادي الناتج من الجائحة العالمية (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المتخذة محلياً وعالمياً، والتي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال العام وأدت إلى إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة.

وتراجعت المبيعات إلى 439.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 525.9 مليون ريال خلال العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.