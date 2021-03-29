المحجر الحيواني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والنباتي بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في منطقة القصيم فسح 30 ألف شتلة فراولة بعد تطبيق الإجراءات المحجرية عليها. وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن المحجر يقدم خدماته طوال العام على مدار 24 ساعة لخدمة المصدرين والمستوردين بالمنطقة والمناطق الأخرى، بالتعاون مع الجهات الحكومية داخل المطار وذات العلاقة، مؤكدا أن المحجر والعاملين فيه يبذلون جـهودا لفحص الواردات النباتية والحيوانية ومنتجاتها بأحدث الأجهزة داخل مختبرات الوزارة.



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