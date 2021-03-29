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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أطلق عبر الاتصال المرئي أمس، البرنامج الأول لشهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التأمين التكافلي باللغة العربية، ويستمر خمسة أيام. ويأتي البرنامج بهدف تشجيع وكلاء المجلس العام في تبني حلول التكنولوجيا لتقديم البرامج التدريبية والتكيف مع الأزمات غير المتوقعة.



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