وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت مبناها الجديد لخدمة العملاء والمستهلكين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، حيث يقدم خدمات قطاع الأعمال وخدمات الرقابة للمستفيدين بالمنطقة والمراكز المجاورة والتابعة لها. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل كافة الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.



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