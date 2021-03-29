شكرا لقرائتكم خبر 26.8 ألف عقد تمويل سكني للأفراد في فبراير بقيمة 14 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال فبراير 2021 نموا 28% بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بفبراير 2020، كما سجلت عقود التمويل العقاري نحو 26.8 ألف عقد بنمو سنوي 6%، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، إذ سجل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 مليارا.

وعلى صعيد المقارنة الشهرية جاء عدد عقود التمويل في فبراير أقل بنسبة 18% من عقود يناير من العام نفسه، الذي سجل رقما قياسيا بلغ 32.8 ألف عقد تمويلي.

وأوضحت نشرة «ساما» أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الحالي، بلغت 59.6 ألف عقد تمويلي جديد بقيمة تجاوزت 30,5 مليار ريال، محققة نموا 20% مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بحوالي 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وأشارت «ساما» إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26,376 عقدا بقيمة 13,7 مليارا بنسبة 97% من إجمالي التمويلات خلال فبراير 2021، ونحو 2% عن طريق شركات التمويل.

واستحوذت الفلل السكنية في فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 11,3 مليار ريال، أي نحو 80% من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16% بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة

4 % بقيمة 615 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قدم خلال 4 سنوات مجتمعة، بنحو 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليارا، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قدم في 2018، بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 نحو 30,833 عقدا بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17 مليارا.