شكرا لقرائتكم خبر عن تخلف صندوق تحوط أمريكي عن السداد يهز عدداً من البنوك العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم بنك «كريدي سويس» 10% مع بداية التداولات أمس الاثنين عقب التحذير من خسائر كبيرة متوقعة في نتائج الربع الأول، جرّاء خروج البنك من مراكزه مع صندوق تحوط أمريكي كبير تخلف عن سداد طلبات الهامش الأسبوع الماضي. وقال البنك إن عدداً من البنوك الأخرى قد تأثرت أيضاً وبدأت في الخروج من مراكزها مع الصندوق نفسه الذي لم يُذكر اسمه.

وأضاف المقرض الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له: «من السابق لأوانه في هذا الوقت تحديد الحجم الدقيق للخسارة الناتجة عن هذا الخروج، لكنها قد تكون مهمة للغاية وذات مغزى لنتائج الربع الأول، على الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي تم الإعلان عنها في بيان التداول الخاص بنا في وقت سابق من هذا الشهر».

وحذّرت مجموعة «نومورا» المصرفية أيضاً من خسارة كبيرة في إحدى الشركات التابعة لها نتيجة معاملات مع عميل في الولايات المتحدة. وقال أكبر بنك استثماري في اليابان إنه يقيّم المدى المحتمل للخسارة المقدرة بملياري دولار.

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة وسهم نومورا يهوي

«كريدي سويس» يتراجع 10% وسط توقعات بخسائر فصلية كبيرة

اقتربت الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية الاثنين بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي، بينما هوى سهم كريدي سويس في أعقاب تحذير من خسائر «كبيرة» بسبب التخارج من مراكز بعدما تعثر صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة عن سداد طلبات تغطية الهامش.

وفقد سهم البنك السويسري 9.5% بعد أن قال إن صندوق تحوط لم يسمه تخلف عن سداد طلبات تغطية الهامش من جانب كريدي سويس وبنوك أخرى الأسبوع الماضي عقب التحذير من خسائر كبيرة متوقعة في نتائج الربع الأول، جرّاء خروج البنك من مراكزه مع صندوق تحوط أمريكي كبير تخلف عن سداد طلبات الهامش الأسبوع الماضي.

وقال البنك إن عدداً من البنوك الأخرى قد تأثرت أيضاً وبدأت في الخروج من مراكزها مع الصندوق نفسه الذي لم يُذكر اسمه. وأضاف المقرض الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له: «من السابق لأوانه في هذا الوقت تحديد الحجم الدقيق للخسارة الناتجة عن هذا الخروج، لكنها قد تكون مهمة للغاية وذات مغزى لنتائج الربع الأول، على الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي تم الإعلان عنها في بيان التداول الخاص بنا في وقت سابق من هذا الشهر».

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مقتفياً أثر المكاسب في آسيا مع تنامي ثقة المستثمرين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 بقيادة الولايات المتحدة.

وتخلف المؤشر عن نظيره في الولايات المتحدة في الأشهر الستة الماضية بسبب إغلاقات جديدة في القارة وبرنامج تطعيم أبطأ من المتوقع، ما أضر بالتوقعات الاقتصادية لأوروبا.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6% لأعلى مستوى على الإطلاق بعدما أظهرت بيانات أن الأرباح السنوية للشركات الصناعية الصينية ارتفعت في أول شهرين من 2021 ما يبرز انتعاش القطاع الصناعي.

ونزل سهم هوجو بوس 0.7%، إذ تأثر بيت الأزياء الألماني بمقاطعة منظمة من شخصيات شهيرة وعملاء من الصين بسبب اتهامات الغرب بشأن العمل القسري في شينجيانغ.

الأسهم اليابانية

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع وسط تفاؤل حيال نتائج شركات محلية وتعاف اقتصادي في الولايات المتحدة، لكن حد من المكاسب القلق إزاء إعلان شركة السمسرة نومورا هولدنجز عن احتمال خسارة ملياري دولار.

وصعد نيكاي 0.71% إلى 29384.52 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46% إلى 1933.34 نقطة بعدما مني بخسائر في وقت سابق.

ونزل سهم نومورا هولدنجز، أكبر شركة سمسرة يابانية، 16.33% بعد أن حذرت الشركة من خسائر محتملة لوحدة أمريكية تابعة لها.

وتسبب سهم نومورا في أكبر ضرر للمؤشر توبكس، بينما فقد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب 1.84% وسوميتومو ميتسوي فايننشال جروب 1.07% ليضغطا على المؤشر أيضاً.

من ناحية أخرى، تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.32% وصعد سهم أدفانتست 2.6% وزاد سهم سوني 1.75%.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام إدارة البحوث في تاشيبانا سيكيورتيز «يشتري المستثمرون أسهم الشركات لاسيما المصنعين الذين يستفيدون من تعافي الاقتصاد العالمي وتلك التي يتوقع أن ترتفع مكاسبها في السنوات المقبلة». (وكالات)