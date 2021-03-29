شكرا لقرائتكم خبر عن «تينسينت» تعيد شراء أسهم بمليار دولار بعد أن فقد ثلث قيمتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «تينسينت ميوزيك إنترتينمنت» عن خططها إعادة شراء نحو «مليار دولار» من الأسهم حتى 12 شهراً المقبلة، وذلك بعد أن عانت أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة من انزلاقات كبيرة الأسبوع الماضي.

وكانت شركة «تينسينت ميوزيك»، ذراع الموسيقى للمجموعة الصينية العملاقة للتكنولوجيا «تينسينت» والتي تدير خدمات بث وتطبيقات رقمية، فقدت نحو ثلث قيمة أسهمها المدرجة في بورصة نيويورك الأسبوع الماضي، وسط عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا الصينية.

وجاء جزء من هذا البيع بعد أن تبنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قانوناً قد يؤدي إلى شطب الشركات الأجنبية التي تتعارض مع قواعد التدقيق الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إنها ستعيد شراء أسهم عادية من الفئة (A) على شكل حصص ودائع أمريكية.