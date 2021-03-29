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تمديد إعفاء فنادق أبوظبي من الرسم السياحي والبلدي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي مدراء المنشآت الفندقية بتمديد قرار إعفاء هذه المنشآت من الرسم السياحي ورسم البلدية ورسم البلدية للغرف حتى نهاية يونيو / حزيران 2021.

وبحسب تعميم من الدائرة، على المنشآت الفندقية أن تلتزم بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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