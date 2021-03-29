شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تجديد شاملة لـ «ياس مول» بنصف مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار للاستثمار عن خطة تجديد شاملة بقيمة 500 مليون درهم لمركز «ياس مول» من أجل تعزيز مكانته كنقطة محورية وسط جزيرة ياس، الوجهة السكنية والترفيهية سريعة النمو في أبوظبي.

ويهدف هذا الاستثمار الأساسي إلى الارتقاء بتجربة العملاء من خلال عملية إعادة تصميم المساحات الرئيسية داخل المول وإطلاق مفاهيم جديدة ومبتكرة للتسوّق. ومن خلال خطة التجديد، ستتمكن الدار للاستثمار من إعادة تصميم 40% من إجمالي مساحات التأجير لتقديم متاجر ذات تجارب فريدة ومطاعم ومقاهي ومكاتب. وانطلقت أعمال التجديد في الأقسام الرئيسية خلال مارس الحالي على أن تُستكمل على عدة مراحل خلال فترة 12 إلى 18 شهراً.

وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة العالمية، حافظت الدار العقارية على معدلات إقبال مستقرة عبر وجهات التسوق التابعة لها. وفي ذات الوقت التزمت الشركة بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها والتجّار والمجتمعات التي تخدمها.

وكشف جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، النقاب عن الخطة الجديدة قائلاً: «منذ افتتاحه قبل أكثر من ستّ سنوات، رسّخ ياس مول مكانته كوجهة التسوق والترفيه الرائدة في أبوظبي. واليوم نُطلق خطتنا لإعادة تصميم وتجديد المركز التجاري استجابةً للاحتياجات المتغيرة للعملاء، وبما يتوافق مع التطور في توجهات قطاع التسوق حول العالم. وفي النتيجة ستقدم الخطة مفاهيم وعروضاً جديدة ومتنوعة تثري تجربة العملاء».

وأضاف بوصيبع: «من خلال هذه الخطوة، سنعزز جاهزية أحد أصولنا الرئيسية في قلب جزيرة ياس والمحاط بالعديد من معالم ووجهات الترفيه العالمية، لنتمكن من مواكبة توجهات المستقبل واستقطاب المزيد من الزوار من داخل الدولة وخارجها. كذلك ستساعدنا أعمال التجديد على خدمة المجتمعات السكنية الجديدة والمتنامية حول ياس مول. وتأتي هذه الخطة تماشياً مع رؤية أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لمزاولة الأعمال والسياحة والمعيشة».

وستشمل أعمال التجديد زيادة عدد المطاعم والمقاهي في ياس مول بنسبة 40% وافتتاح مطاعم ومقاهي جديدة، بالإضافة إلى ردهة جديدة لتناول الطعام مع شرفات خارجية في المدخل الشمالي ستحتضن مزيجاً متنوعاً من العلامات التجارية المحلية والعالمية. وسوف توفر ساحة «تاون سكوير» الواقعة وسط ياس مول تجربة تناول طعام مستوحاة من الجلسات الخارجية مع إطلالات مميزة على الفعاليات والأنشطة، بينما سيصبح ممر «البوليفارد»، الذي يربط بين ياس مول وعالم فيراري أبوظبي وكلايم أبوظبي، مركزاً رياضياً جديداً كلياً حيث سيعرض أفضل العلامات التجارية الرياضية في العالم ليضم 5 متاجر توفر أفكاراً وتجارب ومفاهيم جديدة ومبتكرة.

كما ستزيد الخطة من عدد المتاجر المختصة بالعناية بالصحة والجمال والمجوهرات، علاوةً على استقبال مجموعة من ماركات الأزياء العالمية.

وستضيف أعمال التجديد ما مجموعه 15,000 متر مربع من المساحات المكتبية في ياس مول، تتضمن المساحات المكتبية الفريدة «كلاود سبيسز» وهي مفهوم مبتكر تم إطلاقه حديثاً ويشمل مجموعة متنوعة من أماكن العمل الجماعي وغرف الاجتماعات المصممة بشكل مميز، لتكون الإضافة الأبرز في أعمال التجديد.

وتسعى هذه الخطة التطويرية أيضاً إلى الارتقاء بتجربة العملاء داخل المول من خلال توفير تقنيات جديدة لإرشادات التنقل داخل المول، بالإضافة إلى شاشة رقمية تفاعلية بتصميم فني ستحل محل نافورة المياه في ساحة «تاون سكوير». وستشمل الخطة أيضاً أعمال تجديد لمواقف السيارات والمداخل ومكاتب الاستقبال لإثراء مستوى تجربة العملاء.

وفي إطار التزام «ياس مول» بحماية البيئة، ستضاف إلى المول محطة معالجة مصممة خصيصاً لتحويل مخلفات الطعام إلى تربة حيوية سيتم استخدامها كسماد عضوي تكفي ل 115,000 متر مربع من المساحات الخضراء الخاصة بالمركز. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال 60 ألف مصباح إضاءة بمصابيح موفرة للطاقة LED في جميع أقسام المول. وستسهم هذه التغييرات في خفض البصمة الكربونية ل «ياس مول» بمقدار 59 طناً سنوياً وزيادة معدل إعادة التدوير في المول من 30% إلى 40%. وانطلاقاً من التزام «الدار للاستثمار» الراسخ تجاه المجتمع، ستشمل خطة التجديد ميزات جديدة لتسهيل الحركة والتنقل بشكل شامل لأصحاب الهمم. وفي هذا الإطار، حصل «ياس مول» مؤخراً على الشهادة الذهبية من قبل الاتحاد العالمي للإعاقة، الجهة المختصة بتكريم المنظمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.