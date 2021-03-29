شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أدنوك للتوزيع» يحتفي بمربان.. واللقاح يصعد بـ«العالمية» و«جلفار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوق أبوظبي عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2005

«العالمية القابضة» يقفز 3.27% ويختبر 67 درهماً

تفاعلت الأسهم المحلية إيجاباً، الاثنين، مع بدء الإمارات إنتاج «سينوفارم» ضد فيروس كورونا، ما حفز العديد من الأسهم للصعود مع تدفق سيولة تجاوزت حاجز المليار درهم، فيما صعدت أسهم «الطاقة» جماعياً، مع تحوّل العقود الآجلة لـ«برنت» للزيادة، وتزامناً مع بدء تداول «خام مربان» في بورصة «أبوظبي إنتر كونتننتال».

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.17% عند مستوى 5824.13 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2005 فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 2.1% إلى 2552.6 نقطة.

وواصل «العالمية القابضة» أداءه اللافت ليتزعم تداولات سوق العاصمة لليوم الثاني توالياً مستحوذاً على 32% من سيولة سوق أبوظبي وارتفع سعره عند 67 درهماً أثناء الجلسة قبل أن يستقر عند 61.5 درهم، مع ارتفاعه 3.27%.

وصعد «أدنوك للتوزيع» 3.65% عند 4.54 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق أبوظبي، وارتفع كذلك «دانة غاز» 1.15% إلى 0.79 درهم، و«طاقة» 0.74% عند 1.37 درهم.

أسهم «أملاك للتمويل» و«داماك» «جلفار» تقفز بالحد الأعلى

وارتفعت أسهم أخرى قرب النسبة القصوى المسموح بها مثل «أملاك للتمويل» بنسبة 14.88% عند 0.247 درهم، و«داماك» 14.15% إلى 1.29 درهم، بينما صعد «جلفار» 14.4% إلى 1.43 درهم، لكن بتداولات خجولة بلغت 154.4 ألف درهم، مع إبرام الشركة عقداً لبدء تصنيع لقاح «سينوفارم».

كما ارتفع في سوق دبي «إعمار العقارية» 2.89% إلى 3.55 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 2.72% عند مستوى 11.3 درهم و«دبي المالي» 1.94%.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 1.1 مليار درهم منها 892.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و211.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 319.5 مليون سهم، توزعت بواقع 132.14 مليون سهم في أبوظبي و187.35 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 5614 صفقة.

سوق أبوظبي +1.17%

5824.13 نقطة

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.17% عند مستوى 5824.13 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.21% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي التجاري» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.62%. وزاد قطاع العقار 0.29% مع ارتفاع «الدار» 0.27% و«رأس الخيمة العقارية» 0.75%.

وصعد قطاع الاتصالات 2.44% نتيجة صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما صعد قطاع الاستثمار 3% معززاً بمكاسب «العالمية القابضة» 3.27% و«الواحة كابيتال» 1.64% رغم تراجع «إشراق» 1.42%. وارتفع قطاع الطاقة 2.63% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 1.15% و«طاقة» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 3.65%.

سوق دبي +2.1%

2552.6 نقطة

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً نسبته 2.1% عند مستوى 2552.6 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والنقل والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.72% على الرغم من تراجع «دبي الإسلامي» 0.65%.

وزاد قطاع العقار 4.39% نتيجة صعود «إعمار العقارية» 2.89% و«إعمار للتطوير» 2.35% و«إعمار مولز» 4.87% و«داماك» 14.15% و«ديار» 6.15% و«الاتحاد العقارية» 1.88%. وارتفع قطاع الاستثمار 1.34% مدعوماً بارتفاع «دبي للاستثمار» 1.24% و«دبي المالي» 1.94% فيما استقر «شعاع كابيتال» من دون تغيير. وصعد قطاع النقل 2.38% مع ارتفاع «العربية للطيران» 3.27% و«أرامكس» 1.81% فيما استقر «الخليج للملاحة» عند إغلاقه السابق.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 38.57 مليون درهم مغلقاً عند 3.55 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 37.15 مليون درهم ليغلق عند 4.54 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 27 مليون درهم، وأقفل عند 11.3 درهم.

وفي سوق العاصمة، تركزت التداولات على «العالمية القابضة» بقيمة 284.7 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 61.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 245.6 مليون درهم، وأقفل عند 14.42 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» مستقطباً 92.4 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 4.54 درهم.

وسجل «جلفار» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 14.4% مغلقاً عند 1.42 درهم، بينما سجل «أبوظبي الوطنية للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 6.36% إلى 5.15 درهم. وكان أكبر المرتفعين بسوق دبي «أملاك» بنسبة 14.88% مغلقاً عند 0.247 درهم، فيما كان في مقدمة المتراجعين «الإمارات للمرطبات» بنسبة 8.21% ليغلق عند 13.4 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 250.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و246.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 250.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 17.27 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 17.27 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.43 مليون درهم محصلة بيع العرب، و4.75 مليون درهم محصلة الخليجيين و11.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 37.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 23.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي و14.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 37.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 23.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و14.4 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.