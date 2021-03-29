شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتسبرج» و«العالمية للصناعة والتصنيع» توحدان جهود البحث والتطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت كل من «جامعة بيتسبرج» و«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في البحث ومشاركة المعلومات في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتعليم.

وستشهد الشراكة تعاون «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» مع «جامعة بيتسبرج» لدعم الجهود الهادفة إلى تشجيع البحث والتطوير في القطاع الصناعي، وتطوير الدراسات الأكاديمية، وتعزيز تبادل المعارف والمعلومات بين مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية في جميع أنحاء العالم. وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال البحث العلمي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور ديفيد فورب، أستاذ الهندسة الحيوية والعميد المشارك للبحوث في كلية سوانسون للهندسة، ونمير حوراني، المدير التنفيذي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وقد تم تصميم الشراكة الجديدة بما يساهم في تطوير الأهداف المشتركة والتشجيع على الابتكار وتعزيز دوره في تطوير قطاع الصناعة العالمي، وخدمة الاقتصادات والصناعة والمجتمع المدني عبر البحث العلمي.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال نمير حوراني، المدير التنفيذي ل«القمة العالمية للصناعة والتصنيع»: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة بيتسبرج، والتي تشكل بداية لشراكة طويلة الأمد بين القمة والجامعة، والتي تعتبر من بين أبرز الجامعات العالمية سواء من حيث جودة التعليم أو من حيث الابتكار وتطوير البحوث والدراسات. وتلعب هذه الشراكات دوراً حيوياً ضمن منظومة عملنا وتساهم في العديد من النشاطات التي تقام على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع».

وأضاف حوراني: «تعد مدينة بيتسبرج مركزاً للابتكار التكنولوجي والصناعي المتقدم في الولايات المتحدة، ولا شك في أن هذه الشراكة ستوفر للقمة وسيلة لاستعراض أفضل الممارسات التي طبقتها مدينة بيتسبرج ومشاركتها على الساحة العالمية».

بدوره، قال جايمس مارتن الثاني، عميد كلية سوانسون للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية: «يسرنا أن تكون جامعة بيتسبرج شريكاً أكاديمياً عالمياً للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وهو ما يعكس التزام جامعة بيتسبرج بالتميز في مجالات التعليم والبحث والاستدامة. وتمثل مدينة بيتسبرج نقطة التقاء تجمع الثورة الصناعية الخامسة بمجتمع الجيل الخامس. كما أطلقت عليها مجلة (وورث-Worth) مؤخراً لقب ثاني أكثر المدن قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف في أمريكا. ولقد كانت مدينة بيتسبرج وجهة للعاملين في القطاع الصناعي خلال الثورة الصناعية الثانية، وقد تمكنت خلال العقود الثلاثة الماضية من ترسيخ مكانتها في الابتكار والبحث العلمي لتساهم من جديد من تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الازدهار للمجتمعات العالمية. وبينما نحتفل بالسنوية 175 لتعليم الهندسة في جامعة بيتسبرج هذا العام، تفخر كلية سوانسون بدورها في المساهمة في تطوير الكفاءات العملية وتعزيز التعليم والبحث العملي».

ومن جهته، قال الدكتور ديفيد فورب، أستاذ الهندسة الحيوية والعميد المشارك للبحوث في كلية سوانسون: «يساهم تبني القمة العالمية للصناعة والتصنيع لأهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الارتقاء بشراكتنا، ويلعب دوراً أساسياً في تعزيز وتطوير القطاع الصناعي العالمي».

وأضاف فورب: «تسعى جامعة بيتسبرج لتكريس دورها الريادي في مجال الابتكار المستدام، وفي كلية سوانسون للهندسة، نحاول دائماً اكتشاف تقنيات جديدة وتقديم ابتكارات من شأنها تطوير القطاع الصناعي بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد العالمي. وتساهم شراكتنا الأكاديمية مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إتاحة الفرصة لنا لمشاركة خبراتنا وابتكاراتنا على الساحة العالمية».