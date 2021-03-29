شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع استمرار تصاعد أزمة جائحة كورونا فضلا عن ضعف أداء بعض القطاعات.



أعلنت السلطات المصرية اليوم إعادة تعويم سفينة "إيفر جيفن" التابعة لشركة الملاحة "إيفر جرين" بعد أيام من جنوحها بقناة السويس، وأكدت على أن حركة الملاحة في القناة سوف تعود خلال ساعات.



من جانبها، توقعت شركة "ميرسك" للشحن استمرار تداعيات تعطل الملاحة في قناة السويس لأشهر على حركة سلاسل التوريدات العالمية.



وفي سياق منفصل، تتواصل الجهود الرامية إلى السيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق خاصة في بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 3306 نقاط، كما هبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 13027 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3952 نقطة.