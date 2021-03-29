شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بفعل ظهور إشارات على ضعف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ظهور إشارات على ضعف الطلب العالمي لا سيما من الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن الصناعي.



وكشفت بيانات عن أن مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن ارتفعت بنسبة 67% خلال مارس/آذار الجاري وحتى الآن مسجلة 123.8 ألف طن، وهو المستوى الأعلى منذ السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.



كما سجلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة شنغهاي مستوى 188.359 ألف طن، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر/أيلول عام 2020.



هذا، وقد ارتفعت الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى فبراير/شباط الماضيين في إشارة إلى تعافي القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 13:19 بتوقيت جرينتش عند 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 4.03 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.08 دولار وأقل سعر عند 4.02 دولار.