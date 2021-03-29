شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين ليسجل خام برنت أعلى مستوى فى أسبوعين ،بعدما انخفضت الأسعار فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية بأكثر من 2% بعد اقتراب حل أزمة قناة السويس ،وانحسار مخاوف تعطل إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ،وضغط على الأسعار أيضا ارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم ، يأتي هذا التحول استنادا على توقعات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر إضافي إلى أيار/مايو القادم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 61.74$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.80$، وسجل أدنى مستوي عند 59.44$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.75% إلى مستوي 65.46$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 64.34$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.16$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.0% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.2% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تعطل الملاحة فى قناة السويس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 0.6% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب فى أوروبا "رابع أكبر مستهلك للوقود فى العالم".

أعلنت السلطات المصرية فى وقت مبكر يوم الاثنين نجاح الجهود فى تعويم السفينة الجانحة فى عرض قناة السويس ،حيث تمكنت القاطرات وفرق الإنقاذ فى استغلال المد المرتفع فى الساعات الأولى اليوم فى تحريك السفينة "أيفر جيفن" بنسبة 80% ،والمتوقع تحريكها بشكل كامل مع عودة المد فى الساعات المبكرة يوم الثلاثاء.

وأدى جنوح السفينة العملاقة لنقل الحاويات"أيفر جيفن" يوم الثلاثاء الماضي إلى توقف حركة الملاحة تماما فى قناة السويس ،إحدى قنوات الشحن الأكثر ازدحاما فى العالم للنفط والوقود المكرر والحبوب وغيرها من التجارة بين أسيا وأوروبا.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 6 منصات ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 324 منصة ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

على حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" إنه بالنظر إلى مخاوف الطلب المستمرة مع انخفاض الأسعار مؤخرا ،فمن المتوقع أن تقرر المجموعة خلال اجتماع أوائل نيسان/أبريل المقبل تمديد قيود الإمدادات الحالية لمدة شهر إضافي حتى أيار/مايو القادم.