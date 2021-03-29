شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: الإفراج الجمركى وتخصيص الأراضى الصناعية أهم معوقات التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن زيادة الصادرات المصرية لابد أن تبدأ من حل أزمة التجارة عبر الحدود ولن نستطيع التحدث عن نمو ولا يزال متوسط الافراج الجمركى للسلع والبضائع 16 يوما وفى أوروربا 3 ساعات ونص فقط، قائلا إن لم يتم تسريع دخول مستلزمات الانتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لن نتطور.

وانتقد توفيق خلال ندوة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، المعوقات الكبيرة فى تخصيص الأراضى الصناعية من هيئة التنمية الصناعية وأن التوسع فى الصناعة وتسهيل الإجراءات أول الحلول لزيادة الصادرات المصرية المستهدفة، وطالب بضرورة أن تعمل كافة الوزارات على أجندة واحدة لتحقيق النمو فى القطاعات التى نسعى لتطويرها ولا تعمل كل وزارة على حدى مثلما يحدث حاليا.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن جميع الواردات من السلع المستوردة هى سلع استراتيجية لا يوجد بها رفاهية كما يدعى البعض، ولابد من وضع لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الأثر التشريعى لكل قرار وزارى وأن أكثر من 50% من مشاكلنا من وزارة المالية فى قطاع التجارة عبر الحدود، كما أكد ضرورة وضع كوادر فى هيئة سلامة الغذاء وتفعيل وحل الأزمات الخاصة بالزراعة .

وعلق محمود بازان عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على ضرورة حل الأزمات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر ومن أهمها دعم الماكينات التى نستوردها من الخارج بمبالغ باهظة من الدول الأوروبية والتى تكلف المصانع مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الصناعات الصغيرة الدخول فيها، إلى جانب دعم الأراضى الصناعية اللازمة وتوفيرها للمستثمرين التى تعتبر من أهم سبل زيادة الصادرات المصرية للخارج.