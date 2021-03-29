شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.09% بما يعادل 0.14 نقطة ليستقر السهم على سعر 12.99 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.25، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد