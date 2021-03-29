شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعاود الانخفاض – تحليل – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جنرال موتورز (GM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.08 نقطة ليستقر على سعر 56.52 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 54.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه