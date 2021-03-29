شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جولد مان ساكس (GS) الانخفاض في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.96% بما يعادل -3.16 نقطة ليستقر على سعر 327.39 دولار، ليستند السهم من جديد إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، في ظل تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 319.55، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 355.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه