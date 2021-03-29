شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحلق عالياً – تحليل – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هوم ديبوت (HD) الصعود في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 292.40، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة السابعة على التوالي بنسبة بلغت 2.23% بما يعادل 6.63 نقطة ليستقر على سعر 303.81 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 292.40، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 311.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد