شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يخترق مقاومة محورية - تحليل – 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مستوى المقاومة المحوري 216.43، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 2.17% بما يعادل 4.65 نقطة ليستقر على سعر 218.53 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 216.43، ليستهدف مستوى المقاومة 230.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد