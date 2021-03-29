شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قرب ذروة 4 أشهر فى مستهل تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى.

زاد مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 92.91 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.72 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.92 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزف المستثمرين عن المخاطرة ، دعم مكاسب الدولار بالفترة الأخيرة ،توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.