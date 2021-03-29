شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط قرب أدنى مستوى فى شهرين بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين قرب أدنى مستوى فى شهرين ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالتعاملات السابقة ، يأتي هذا التراجع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% إلى مستوي 24.71$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.05$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.09$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير يذكر ،وسجل المعدن فى اليوم السابق أدنى مستوى فى شهرين عند 24.39$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 4.5% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الصعود الواسع فى مستويات الدولار ،يأتي بفضل توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، فى ظل نجاح السلطات فى الحد من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.