الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 13 شهرا بعد مكاسب قوية فى وول ستريت

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى 13 شهرا ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل المعنويات المرتفعة فى الأسواق ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،ومع اقتراب عودة حركة الملاحة فى قناة السويس.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 428.7 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، بفضل مكاسب قوية لقطاع التعدين والموارد الأساسية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع المواد الغذائية والمشروبات، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ،مع انتعاش معظم أسهم شركات القطاع.

تحسن المعنويات فى الأسواق ، بعدما حققت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مكاسب قوية ، للجلسة الثانية على التوالي ، مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، وتوقعات تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا قرابة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

قالت السلطات المصرية إن سفينة "أيفر جيفن" التي تسد قناة السويس قد أعيد تعويمها ،و تعتبر السفينة واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم ،والتي قد أوقفت حركة الملاحة فى القناة منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد أن جنحت أثناء دخولها القناة من البحر الأحمر.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأقل من 0.1%.

وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 14,834.9 نقطة.