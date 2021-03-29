شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار الذهب 21 يسجل 762 جنيها للجرام.
عيار الذهب 18 يسجل 653 جنيها للجرام.
عيار الذهب 24 يسجل 871 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 6104 جنيها للجرام.
متوسط أونصة الذهب 1725 دولار.
سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 يتغير بصورة يومية بل لحظية، مع التداول على الذهب العالمي وتغير سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية، الأمر الذى يجعل الذهب في السوق المصرى دائم التغير.
توقعات أسعار الذهب تشير إلى احتمالية استمرار التذبذب الواضح للأسعار خلال الساعات القليلة القادمة، لكن في حدود حركة معقولة، ولن نشهد تغيرا كبيرا في مجريات التداول على الذهب، مع استمرار تسجيل الدولار سعر مرتفع نسبياً وهذا يؤثر على تداولات الذهب .
مؤشر حركة الذهب يتأثر بصورة مستمرة في التداولات العالمية بعدد من المتغيرات، لعل أبرزها سعر الدولار والعملات الرئيسية، وسعر النفط، وسعر الفائدة ومعدلات التغير في مؤشرات النمو والتضخم بالاقتصاديات الكبرى، إضافة الى وضع سوق العمل وتوافر الوظائف وكذلك حركة الأسهم.