شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع فى مستهل تعاملات الأسبوع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة فى غصون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,723.66$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,731.87$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,733.12$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بفعل توقف صعود العملة الأمريكية ، ونشاط الطلب فى أخر تعاملات الأسبوع.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.75% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،دعم موجة الصعود الأخيرة للعملة الأمريكية ، توقعات تعافي اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 6.41 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,036.62 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 21 نيسان/أبريل 2020.