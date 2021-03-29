الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات مختلطة ولا يزال عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 62.94 والمقاومة 64.85، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الاتجاه التالي بشكل أدق.

 

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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