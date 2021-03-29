شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً للدعم المحوري 59.85 لكنه ارتد صعوداً بشكل قوي من هناك، ليتجه نحو اختبار للمقاومة 61.25، وكما أشرنا صباحاً، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يتم اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي