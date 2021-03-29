شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية ليقترب من الدعم المحوري 1720.00، وكما أشرنا صباحاً، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه إلى جانب المقاومة 1740.00، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الحركة الجانبية إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي