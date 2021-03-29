شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية الآن ليحاول اختراق مستوى 1.3805، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما يحتاج السعر للتداول دون 1.3805 مجدداً لاستئناف المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3690 والمقاومة 1.3860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط