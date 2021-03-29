شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليهاجم مستوى 1.1780 ويتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1700 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1780 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط