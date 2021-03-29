شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 29-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بسلبية قوية ليبدأ الضغط على مستوى 59.85، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، لكننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 61.25.

نشير إلى أن كسر 59.85 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاص والتوجه نحو مستويات 57.45 ثم 54.85 كأهداف سلبية رئيسية، بينما يمثل اختراق 61.25 مفتاح الاندفاع لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مكاسب تبدأ عند 64.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي