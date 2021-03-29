شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عقود خام مربان الآجلة لحظة تاريخية لدولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدء تداول خام مربان إلى جانب خامات قياسية مثل برنت وغرب تكساس الوسيط على شبكة بورصة انتركونتيننتال العالمية

انضمام تسع من أكبر شركات الطاقة في العالم إلى «بورصة إنتركونتيننتال» وأدنوك لإطلاق العقود الآجلة لخام مربان

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بورصة إنتركونتيننتال»، رسمياً التداول العالمي لخام دولة الإمارات المتميز «مربان» كعقود آجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة، وذلك من خلال احتفالية عالمية رفيعة المستوى أقيمت في سوق أبوظبي العالمي بحضور شركاء البورصة. وتعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

ويعد طرح عقود مربان الآجلة أحدث خطوة في النقلة النوعية التي تنفذها أدنوك للتحول إلى شركة تركز بشكل أكبر على الأسواق والعملاء. ويسهم التداول الحر لخام مربان أكبر في الأسواق، على غرار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، في توفير المزيد من الشفافية والتحوط للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل. في حين تتيح هذه الخطوة لأدنوك وصول خام مربان بشكل أكبر لشريحة أوسع من الأطراف المشاركة في السوق حول العالم.

أكبر شركات الطاقة العالمية

وإلى جانب أدنوك، انضمت تسع من أكبر شركات الطاقة العالمية كشركاء مؤسسين في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وهم: «بي بي» و«جي إس كالتكس» و«إنبكس» و«إنيوس» و«بتروتشاينا» و«بي تي تي» و«شل» و«توتال» و«فيتول». وقام ممثلون عن هذه الشركات بحضور إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة في سوق أبوظبي العالمي، فيما شارك عدد منهم بشكل افتراضي من مواقع عدة حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «يمثل هذا اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي ولأدنوك ودليلاً على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي وجّهت بهذه الخطوة المهمة لتعزيز حضور خام مربان في الأسواق العالمية وليكون متداولاً بحرية ومتوفراً بشكل أكبر للمشترين والمتداولين. ويسرنا أن نحتفي اليوم مع بورصة إنتركونتيننتال وشركائنا بإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان وتلبية الطلب المتزايد على خام مربان لا سيما في الأسواق الأسيوية».

سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل

سلطان بن أحمد الجابر

وأضاف: «سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميّز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل. ويعتبر مربان من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن تحول مربان إلى سلعة عالمية مُتداولة بشكل حر سوف يزيد من جاذبيته للأطراف المشاركة في الأسواق، وكذلك في تحقيق قيمة أكبر لأدنوك وشركائها. كما يعزز هذا الإنجاز التاريخي والاستراتيجي مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للطاقة، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك كمحفز ومساهم أساسي في تمكين الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات».

وكانت أدنوك قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن بدء التداول الحر لخامات «مربان» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«أم لولو» اعتباراً من شهر يونيو، مما يساهم في زيادة جاذبية هذه الخامات للعملاء والمشترين حول العالم.

ويلعب خام «مربان»، الذي تم اكتشافه في عام 1958، دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ومع إطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» سوف يبدأ خام «مربان» مرحلة جديدة من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً أساسياً موثوقاً للطاقة.

التسليم في الفجيرة

ومن المقرر أن يتم تداول عقود خام مربان الآجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة FOB، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة، حيث يعادل كل عقد آجل 1000 برميل من خام مربان. وتصل السعة الإنتاجية لخام مربان، الذي يعد الخام الرئيسي لشركة أدنوك، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً، وهو يساهم بنحو 50% من إجمالي إنتاج دولة الإمارات حالياً مع خطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030، وذلك تماشياً مع هدف أدنوك زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول هذا التاريخ.

من جانبه، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نهنئ بورصة إنتركونتيننتال وأدنوك وشركات الطاقة العالمية التسع المشاركة على إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة بنجاح، لتصبح أول بورصة تداول للعقود الآجلة والمشتقات يتم تأسيسها في أبوظبي وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي. وإننا نفخر بكون سوق أبوظبي العالمي السلطة القضائية المختارة من قبل بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة ليكون مقر لعقود خام مربان الآجلة. ويمثل هذا الحدث علامة فارقة على الصعيد الدولي ولا شك بأنه يرسخ من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة والتداول. وإنني أؤكد على سنستمر بدعم المؤسسات التي أنشأت محلياً كبورصة أبوظبي إنتركونتينتتال للعقود الآجلة، إلى جانب دعمنا لكافة قطاع المشتقات في الإمارات والعالم.»

وقال جيفري سي سبرتشر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بورصة إنتركونتيننتال»: «إن إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات والإدارة المتميزة للدكتور سلطان الجابر والعمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل في أدنوك لتعزيز حضور خام مربان في الأسواق العالمية. اليوم يمثل لحظة مهمة، حيث نقوم إلى جانب شركائنا بوضع حجر الأساس لمؤشر قياسي جديد للأسواق. وكما دعم مربان نمو وازدهار دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، نحن على ثقة أن هذه العقود الآجلة الجديدة ستفتح الأبواب أمام مربان ليصبح مؤشراً سعرياً جديداً في أسواق الطاقة العالمية».

قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك

وفي خطوة رمزية للاحتفال بإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» وبدء تداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة في الأسواق العالمية، قام الجابر افتراضياً بقرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك للأوراق المالية، التي تملكها وتشغلها بورصة إنتركونتيننتال.

ويتم تداول العقود الآجلة لخام مربان عالمياً على منصة «بورصة إنتركونتيننتال»، التي تعد إحدى شبكات بورصة الطاقة الرائدة في العالم، على أن يتم عمل المقاصة وتسوية جميع الصفقات من خلال «بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة» في لندن. وابتداءً من اليوم، سيتم تداول خام مربان إلى جانب خامات قياسية مثل برنت وغرب تكساس الوسيط على شبكة انتركونتيننتال العالمية.

وكانت أدنوك قد انتقلت إلى التسعير الآجل لنفطها الخام في مارس 2020، وكانت تقوم بتسعير مربان باستخدام خام دبي «بلاتس دبي» لتحديد سعر البيع الرسمي. وستنقل الشركة آلية التسعير الحالية إلى آلية عقود مربان الآجلة في البورصة اعتباراً من يونيو المقبل، بالتزامن مع التسليم الفعلي لأول عقود آجلة لخام مربان.

سوق أبوظبي العالمي

وسوف تتخذ «بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها إلى جانب كيانين تجاريين دوليين قامت أدنوك بإطلاقهما مؤخراً وهما: «أدنوك للتجارة العالمية» و«أدنوك التجارية». وسوف يساهم إطلاق عقود مربان الآجلة في زيادة جاذبية خامات أبوظبي في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً هاماً ومحورياً في أسواق الطاقة العالمية.

المزيد من التفاصيل تباعاً

بدء تداول عقود خام مربان بـ 63.93 دولار للبرميل

وبدأ صباح اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، بحسب رويترز، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وقالت بورصة إنتركونتننتال على تويتر إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل. وسيمكن العقد المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا مقابل برنت وغرب تكساس الوسيط.

ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين مع تحديد وسيكون موعد حلول أجل أول عقد في يونيو. وسكون تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة. ستحدد أدنوك أسعار البيع الرسمية الشهرية لمربان اعتمادا على العقود الآجلة وأسعار درجات الخام الثلاث الأخرى التي تبيعها وهي داس وأم اللولو وزاكوم العلوي، وذلك بتحديد فوارق لعقود خام مربان.

يعتبر مربان خاما خفيفا منخفض الكبريت وتبلغ كثافته النوعية 39.9 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي ويبلغ محتوى الكبريت به 0.78 بالمئة ويبلغ إنتاجه حوالي مليوني برميل يوما، بحسب بورصة إنتركونتننتال. ومقياس معهد البترول الأمريكي للكثافة النوعية يقيس كثافة الخام.