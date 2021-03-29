شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص» تطلق تطبيقاً لتسهيل رحلات المسافرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إيرباص عن إطلاق تطبيق «تريبست» المتخصص بقطاع السفر، والذي يوفر للمسافرين معلومات شاملة حول الرحلات الجوية بهدف تعزيز ثقتهم أثناء سفرهم، وتسهيل رحلاتهم خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد – 19»، ويعد «تريبست» منصة معلوماتية تتيح للمسافرين فرصة الاطلاع على آخر الشروط والتعليمات والمتطلبات الصحية عند السفر من دون الحاجة للبحث، أو اللجوء إلى أي مصادر أخرى.

ويشهد قطاع السفر تطورات مستمرة ومتسارعة في ما يخص قيود السفر حول العالم التي تضع المسافرين في مواجهة مع عدد من التحديات، ومن خلال خبرتها في تطوير تطبيق «iflyA380» الحائز على جوائز مرموقة، عملت شركة إيرباص على تطوير تطبيق لتزويد المسافرين بمعلومات محدثة ولحظية لضمان حصول المسافرين على رحلات آمنة وسلسة مع التركيز على صحتهم وسلامتهم.

ومن خلال واجهتين متاحتين للمستخدمين في التطبيق، يمكن للمسافرين معرفة جميع الرحلات المتاحة والوجهات التي يمكنهم السفر إليها، حيث أن تطبيق «تريبست» يجمع المعلومات من المطارات والطائرات وشركات الطيران بشكل آني. وبمجرد شراء تذكرة السفر، يوفر التطبيق للمسافرين كل المعلومات حول ما يمكن توقعه عند المغادرة، والوصول.

ويعتبر إطلاق تطبيق «تريبست» تأكيداً على التزام شركة إيرباص المستمر من خلال تعاونها مع شركات الطيران وشركائها على مستوى القطاع والوكالات التنظيمية، لتشجيع المسافرين على الطيران، والحفاظ على الثقة تجاه السفر جواً، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى عودة الرحلات الآمنة والمنسقة، ما يعتبر أمراً ضرورياً للانتعاش الاقتصادي والتعافي من جائحة «كوفيد-19».