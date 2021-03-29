شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد الوقود يغلق محطة كهرباء الزهراني اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت-رويترز

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان لمرفق كهرباء البلاد قوله إن محطة كهرباء معمل الزهراني توقفت بالكامل بعد نفاد الوقود.

وقال شركة كهرباء لبنان، إنه حدث تأخير في تفريغ شحنة وصلت البلاد نتيجة مشكلات تتعلق بأسلوب اختبار المازوت. ومعمل الزهراني في جنوب لبنان واحد من أربع محطات توليد كهرباء رئيسية في لبنان.

وكان من المقرر وصول شحنة وقود أخرى من الكويت لكنها عالقة في قناة السويس بسبب إغلاق القناة منذ أسبوع إثر جنوح سفينة.

ويفتقر لبنان، الذي يواجه أزمة مالية طاحنة نتيجة تراكم الديون، إلى طاقة توليد كهرباء كافية لذلك تواجه المنازل والشركات انقطاعات في التيار الكهربائي عدة ساعات يومياً.