شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الوطن» يطلق «ربيع 2021» من مبادرة المبرمج الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «صندوق الوطن»؛ المبادرة المجتمعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال تمكين الشباب الإماراتي، عن انطلاق دورة الربيع 2021 من مبادرة المبرمج الإماراتي للمستوى الأساسي، والتي تقام في الفترة الممتدة من 27 مارس/ آذار وحتى 8 إبريل/ نيسان عبر «منصة تنكر». ويشارك في البرنامج الافتراضي 920 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتشمل بدورتها المقبلة 40 ساعة تدريبية، إلى جانب دروس متعددة حول البرمجة وتطوير الألعاب والتطبيقات البسيطة.

تقام مبادرة المبرمج الإماراتي بدعم من شركة «الدار العقارية»، وتهدف إلى إعداد وتأهيل جيل يمتلك أدوات ومهارات البرمجة والتقنية المتطوّرة التي تمكّنه من استكمال التنمية ومواجهة تحدّيات المستقبل ومواكبة تغيّراته، لاسيما الاقتصاديّة منها عبر الاستثمار بالمعرفة، وإعداد عقول وطنية مبدعة، تُعزّز ريادة البلاد في شتّى المجالات.

وقالت هند باقر، مدير عام «صندوق الوطن»: «تشهد مبادرة المبرمج الإماراتي إقبالاً متزايداً من الطلاب من جميع المدن والمناطق الإماراتية، ما يشير إلى الوعي الكبير لدى الطلاب الإماراتيين بأهمية اكتساب المهارات الرقمية لبناء المستقبل. مُشكلة حاضنة تعليميّة مجتمعيّة تشاركيّة تتمتّع بمسؤوليّة عالية، الأمر الذي أهّلها لتحتلّ مكاناً مرموقاً ضمن العمليّة التعليميّة. ويلتزم صندوق الوطن بالمبادرات التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يقوم على المهارات الوطنية الملمة بأدوات المعرفة والابتكار».

كما أكدت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في «الدار العقارية»: «يسعدنا التقدم الكبير والإقبال المتزايد الذي يشهده برنامج المبرمج الإماراتي؛ حيث تفخر شركة الدار العقارية بدعم المبادرات التعليمية المتنوعة التي أطلقها صندوق الوطن عبر السنوات الماضية. ويبرهن نجاح برنامج المبرمج الإماراتي على القدرات الإبداعية والمواهب الكامنة التي يحظى بها طلاب الإمارات، ورغبتهم بتوسيع آفاقهم العلمية والمهنية؛ لدعم مسيرة نمو الدولة. نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المشاركين في هذه الدورة ونتطلع إلى رؤية مساهماتهم الفاعلة في تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال توظيف المهارات التي سيكتسبونها في هذا البرنامج».

تستهدف مبادرة المبرمج الإماراتي الطلاب بين سن 7 و14 عاماً، ومن خلالها يتم تعليمهم أساسيات البرمجة بأسلوب تفاعلي ممتع يتناسب مع مهاراتهم الفردية وقدراتهم المتميزة. تسهم هذه المبادرة في تحقيق اقتصاد معرفيّ مستدام وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها مركز إبداع واعد.

يشار إلى أنّ هذه الجولة تأتي استكمالاً للجهود المثابرة التي بدأها «المبرمج الإماراتي» منذ ديسمبر 2018؛ إذ بلغ عدد الطلاب الإماراتيّين الذي تمّ تأهيلهم وإكسابهم المعارف الأساسيّة في لغة البرمجة 3993 طالباً وطالبة من شتّى أنحاء الدولة؛ وذلك عبر برامج تعليميّة نظريّة وتطبيقيّة تهدف إلى صقل مهاراتهم في تصميم البرامج، وقد أكمل المرحلة المتوسّطة 949 طالباً وطالبة، بينما أنهى 635 المرحلة المتقدّمة من مختلف أنحاء دولة الإمارات.