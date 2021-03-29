شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بحضور الجماهير للمباريات بنسبة 40 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعلنت وزارة الرياضة السعودية، الاثنين، السماح بحضور الجماهير المحصنة للمباريات بنسبة 40 % من السعة الاستيعابية، بداية من 17 مايو/ أيار المقبل.

وأكدت وزارة الرياضة في بيان لها أن البداية ستكون بشكل استثنائي لمباراة السعودية وفلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وتقام مباراة السعودية وفلسطين، الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

فيما كشفت الوزارة عن أن الدخول سيكون متاحاً لمن يظهر حالة «محصن» عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الالتزام بكل الإجراءت الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حالة رصد أي مخالفات حيال ذلك.