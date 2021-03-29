شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة زايد يناقش الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحث العلمي والتعليم الهجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الثاني لعام 2021 برئاسة نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، لاستعراض جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

ورحبت نورة الكعبي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مشيدة بالجهود المخلصة التي يقومون بها، ومساعيهم الدؤوبة ومتابعتهم المتواصلة لمسيرة الجامعة، وهنأت نورة الكعبي انضمام الأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي كنائب مدير جامعة زايد معربة عن ثقتها بخبرته الأكاديمية والقيمة التي يضيفها للجامعة.

وتناول المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات وأقر تنفيذ عدد من التوصيات الإدارية والأكاديمية بجامعة زايد انطلاقاً من حرص المؤسسة على إعداد جيل من الخريجين المؤهلين من خلال بيئة تعليمية مبتكرة وداعمة، والارتقاء في مستوى التعليم والبحث العلمي لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم الهجين، ومنح درجتي الماجستير والبكالوريوس لخريجي العام الدراسي 2020-2021، واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات الخطط الاستراتيجية للأعوام 2022-2026، وتابعوا مستجدات اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة، ودراسة عدد من الشراكات الاستراتيجية الممكنة مع جهات أكاديمية رائدة في مجال الابتكار والبحث العلمي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الجامعة، سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس الجامعة، وحميد مطر سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وموزة إبراهيم محمد الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدول، وشذى الهاشمي، مستشارة، وحدة الاستشارات التنفيذية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم سعيد غباش نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وسعيد سلطان الظاهري، رجل أعمال، والدكتور روبرت ويلان، أستاذ فخري وخبير في التخطيط الاستراتيجي، والدكتور خالد محمد الخزرجي، مدير جامعة زايد، والأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي نائب مدير جامعة زايد.