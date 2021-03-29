شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحصل على شهادة الآيزو في الأمن والمرونة المؤسسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو ISO:22316:2017 في الأمن والمرونة المؤسسية، بعد اجتياز المركز جميع متطلبات الشهادة وتطبيقه المواصفة على جميع أقسامه.

وتسلّم اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، الشهادة من الدكتور عمرو طالب، ممثل «كاناجلف» للمعايير القياسية الدولية، بحضور العقيد أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونائبه المقدم سعيد بن دلموك، والمقدم الشيخ ماجد المعلا رئيس قسم التدريب والتمارين في المركز.

وقال العبيدلي إن شرطة دبي تعمل وفق توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تقديم أفضل الخدمات والمشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب أفضل الممارسات في مختلف الجوانب الخدمية والعمليات والأنشطة، وبما يحقق سعادة المتعاملين ويلبي تطلعات الحكومة في أن تكون إمارة دبي الأثر أماناً ومرونة.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والريادة في شرطة دبي، وفي إطار حرصها على تحقيق أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء.