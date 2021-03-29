تحريك السفينة الجانحة في قناة السويس يهبط بأسعار النفط

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.

وقال ربيع إنه تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80 % والبدء في تعويمها.

وعلى إثر ذلك، هبطت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة اليوم، الاثنين، بعد نجاح طواقم الإنقاذ في تحريك السفينة العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع.

وهبط خام برنت 1.38 دولار بما يعادل 2.1 في المائة إلى 63.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.48 دولار أو 2.4 في المائة إلى 59.49 دولار للبرميل.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحاً.

وخلال الأيام الماضية، شهدت أسعار النفط تقلباً كبيراً، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقاً لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.