شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة أسرع من نظيره فى أوروبا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1762$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1790$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1793$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1761$ المسجل فى اليوم السابق.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ،فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب التوقعات القاتمة لتعافي الاقتصاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ، ليستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.91 نقطة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،فهناك توقعات تعافي اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام ،أسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

فى المقابل أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.